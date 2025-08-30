Merry Christmusk मूल्य (XMUSK)
Merry Christmusk (XMUSK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XMUSK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XMUSK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XMUSK में -0.33%, 24 घंटों में -6.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Merry Christmusk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XMUSK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.02M है, कुल आपूर्ति 999015261.500867 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.86K है.
आज के दिन के दौरान, Merry Christmusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Merry Christmusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Merry Christmusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Merry Christmusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.66%
|30 दिन
|$ 0
|-42.15%
|60 दिन
|$ 0
|-33.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
Merry Christmusk (XMUSK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XMUSK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
