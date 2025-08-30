MC की अधिक जानकारी

Merry Christmas लोगो

Merry Christmas मूल्य (MC)

गैर-सूचीबद्ध

1 MC से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.70%1D
USD
Merry Christmas (MC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:53:00 (UTC+8)

Merry Christmas (MC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00003068
$ 0.00003068$ 0.00003068
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00003329
$ 0.00003329$ 0.00003329
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00003068
$ 0.00003068$ 0.00003068

$ 0.00003329
$ 0.00003329$ 0.00003329

$ 0.00083332
$ 0.00083332$ 0.00083332

$ 0.00000359
$ 0.00000359$ 0.00000359

-0.33%

-5.71%

+0.68%

+0.68%

Merry Christmas (MC) रियल-टाइम प्राइस $0.00003116 है. पिछले 24 घंटों में, MC ने $ 0.00003068 के कम और $ 0.00003329 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00083332 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000359 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MC में -0.33%, 24 घंटों में -5.71%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Merry Christmas (MC) मार्केट की जानकारी

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

--
----

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

960.74M
960.74M 960.74M

960,736,584.124657
960,736,584.124657 960,736,584.124657

Merry Christmas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MC की मार्केट में उपलब्ध राशि 960.74M है, कुल आपूर्ति 960736584.124657 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.93K है.

Merry Christmas (MC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Merry Christmas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Merry Christmas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000241507 था.
पिछले 60 दिनों में, Merry Christmas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000123297 था.
पिछले 90 दिनों में, Merry Christmas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000769311230089122 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.71%
30 दिन$ +0.0000241507+77.51%
60 दिन$ +0.0000123297+39.57%
90 दिन$ +0.00000769311230089122+32.78%

Merry Christmas (MC) क्या है

Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains.

Merry Christmas प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Merry Christmas (MC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Merry Christmas (MC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Merry Christmas के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Merry Christmas प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Merry Christmas (MC) टोकन का अर्थशास्त्र

Merry Christmas (MC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Merry Christmas (MC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Merry Christmas (MC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MC प्राइस 0.00003116 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003116 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Merry Christmas का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MC की मार्केट में उपलब्ध राशि 960.74M USD है.
MC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MC ने 0.00083332 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MC ने 0.00000359 USD की ATL प्राइस देखी.
MC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MC का प्राइस का अनुमान देखें.
Merry Christmas (MC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.