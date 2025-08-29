Merkle Trade मूल्य (MKL)
Merkle Trade (MKL) रियल-टाइम प्राइस $0.063103 है. पिछले 24 घंटों में, MKL ने $ 0.061892 के कम और $ 0.066347 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MKL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.46655 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.056817 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MKL में +0.13%, 24 घंटों में -3.28%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Merkle Trade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MKL की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.89M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.31M है.
आज के दिन के दौरान, Merkle Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00214580024969028 था.
पिछले 30 दिनों में, Merkle Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0103590137 था.
पिछले 60 दिनों में, Merkle Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0198331403 था.
पिछले 90 दिनों में, Merkle Trade का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00214580024969028
|-3.28%
|30 दिन
|$ -0.0103590137
|-16.41%
|60 दिन
|$ -0.0198331403
|-31.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.
