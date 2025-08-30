MERGE की अधिक जानकारी

$0.01097866
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Merge (MERGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:52:53 (UTC+8)

Merge (MERGE) प्राइस की जानकारी (USD)

Merge (MERGE) रियल-टाइम प्राइस $0.01097866 है. पिछले 24 घंटों में, MERGE ने $ 0 के कम और $ 0.01104893 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MERGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.091276 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MERGE में -0.58%, 24 घंटों में +6,320.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +4,439.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Merge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 991.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MERGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.33M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.10M है.

Merge (MERGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Merge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01080766 था.
पिछले 30 दिनों में, Merge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5642155593 था.
पिछले 60 दिनों में, Merge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4039881942 था.
पिछले 90 दिनों में, Merge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0106901854555083727 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01080766+6,320.38%
30 दिन$ +0.5642155593+5,139.20%
60 दिन$ +0.4039881942+3,679.76%
90 दिन$ +0.0106901854555083727+3,705.76%

Merge (MERGE) क्या है

Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.

Merge (MERGE) संसाधन

Merge प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Merge (MERGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Merge (MERGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Merge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Merge प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Merge (MERGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Merge (MERGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MERGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Merge (MERGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Merge (MERGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MERGE प्राइस 0.01097866 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MERGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MERGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01097866 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Merge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MERGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 991.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MERGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MERGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.33M USD है.
MERGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MERGE ने 0.091276 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MERGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MERGE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MERGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MERGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MERGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MERGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MERGE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:52:53 (UTC+8)

