Mercurial (MER) रियल-टाइम प्राइस $0.0000989 है. पिछले 24 घंटों में, MER ने $ 0.0000984 के कम और $ 0.00009958 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.9 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000735 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MER में -0.00%, 24 घंटों में -0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mercurial का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MER की मार्केट में उपलब्ध राशि 563.02M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 98.90K है.
आज के दिन के दौरान, Mercurial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mercurial का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000202949 था.
पिछले 60 दिनों में, Mercurial का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000343107 था.
पिछले 90 दिनों में, Mercurial का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000790381120373037 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.56%
|30 दिन
|$ -0.0000202949
|-20.52%
|60 दिन
|$ -0.0000343107
|-34.69%
|90 दिन
|$ -0.0000790381120373037
|-44.41%
Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: - Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives - Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.
