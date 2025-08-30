MerchMinter मूल्य (MRCHR)
-0.43%
-9.40%
-27.09%
-27.09%
MerchMinter (MRCHR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MRCHR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MRCHR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00122356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MRCHR में -0.43%, 24 घंटों में -9.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MerchMinter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 597.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MRCHR की मार्केट में उपलब्ध राशि 915.67M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 652.99K है.
आज के दिन के दौरान, MerchMinter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MerchMinter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MerchMinter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MerchMinter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.40%
|30 दिन
|$ 0
|+36.56%
|60 दिन
|$ 0
|+273.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required!
MerchMinter (MRCHR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MRCHR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.