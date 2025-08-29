MGAMES की अधिक जानकारी

MemeGames AI लोगो

MemeGames AI मूल्य (MGAMES)

गैर-सूचीबद्ध

1 MGAMES से USD लाइव प्राइस:

$0.00084874
$0.00084874$0.00084874
-10.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
MemeGames AI (MGAMES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:40:24 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00084538
$ 0.00084538$ 0.00084538
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00094955
$ 0.00094955$ 0.00094955
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00084538
$ 0.00084538$ 0.00084538

$ 0.00094955
$ 0.00094955$ 0.00094955

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0.00084538
$ 0.00084538$ 0.00084538

-2.62%

-10.28%

-30.40%

-30.40%

MemeGames AI (MGAMES) रियल-टाइम प्राइस $0.00084911 है. पिछले 24 घंटों में, MGAMES ने $ 0.00084538 के कम और $ 0.00094955 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MGAMES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726063 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00084538 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MGAMES में -2.62%, 24 घंटों में -10.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MemeGames AI (MGAMES) मार्केट की जानकारी

$ 849.11K
$ 849.11K$ 849.11K

--
----

$ 849.11K
$ 849.11K$ 849.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MemeGames AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 849.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MGAMES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 849.11K है.

MemeGames AI (MGAMES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005793013 था.
पिछले 60 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007117927 था.
पिछले 90 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-10.28%
30 दिन$ -0.0005793013-68.22%
60 दिन$ -0.0007117927-83.82%
90 दिन$ 0--

MemeGames AI (MGAMES) क्या है

Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MemeGames AI (MGAMES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

MemeGames AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MemeGames AI (MGAMES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MemeGames AI (MGAMES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MemeGames AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MemeGames AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MGAMES लोकल करेंसी में

MemeGames AI (MGAMES) टोकन का अर्थशास्त्र

MemeGames AI (MGAMES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MGAMES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MemeGames AI (MGAMES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MemeGames AI (MGAMES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MGAMES प्राइस 0.00084911 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MGAMES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MGAMES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00084911 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MemeGames AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MGAMES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 849.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MGAMES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MGAMES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
MGAMES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MGAMES ने 0.00726063 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MGAMES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MGAMES ने 0.00084538 USD की ATL प्राइस देखी.
MGAMES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MGAMES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MGAMES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MGAMES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MGAMES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:40:24 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.