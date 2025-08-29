MemeGames AI मूल्य (MGAMES)
MemeGames AI (MGAMES) रियल-टाइम प्राइस $0.00084911 है. पिछले 24 घंटों में, MGAMES ने $ 0.00084538 के कम और $ 0.00094955 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MGAMES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726063 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00084538 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MGAMES में -2.62%, 24 घंटों में -10.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MemeGames AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 849.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MGAMES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 849.11K है.
आज के दिन के दौरान, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005793013 था.
पिछले 60 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007117927 था.
पिछले 90 दिनों में, MemeGames AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.28%
|30 दिन
|$ -0.0005793013
|-68.22%
|60 दिन
|$ -0.0007117927
|-83.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
