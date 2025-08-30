MBET की अधिक जानकारी

Memebets लोगो

Memebets मूल्य (MBET)

गैर-सूचीबद्ध

1 MBET से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Memebets (MBET) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:51:43 (UTC+8)

Memebets (MBET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123

$ 0.00000998
$ 0.00000998$ 0.00000998

--

--

-6.01%

-6.01%

Memebets (MBET) रियल-टाइम प्राइस $0.00001411 है. पिछले 24 घंटों में, MBET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MBET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.001123 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000998 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MBET में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -6.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Memebets (MBET) मार्केट की जानकारी

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

--
----

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

991.37M
991.37M 991.37M

991,370,605.813227
991,370,605.813227 991,370,605.813227

Memebets का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MBET की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.37M है, कुल आपूर्ति 991370605.813227 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.99K है.

Memebets (MBET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Memebets का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Memebets का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006832 था.
पिछले 60 दिनों में, Memebets का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000042856 था.
पिछले 90 दिनों में, Memebets का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000006832+4.84%
60 दिन$ +0.0000042856+30.37%
90 दिन$ 0--

Memebets (MBET) क्या है

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

Memebets प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Memebets (MBET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Memebets (MBET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Memebets के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Memebets प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MBET लोकल करेंसी में

Memebets (MBET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: Memebets (MBET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Memebets (MBET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MBET प्राइस 0.00001411 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MBET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MBET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001411 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Memebets का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MBET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MBET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MBET की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.37M USD है.
MBET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MBET ने 0.001123 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MBET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MBET ने 0.00000998 USD की ATL प्राइस देखी.
MBET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MBET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MBET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MBET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MBET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:51:43 (UTC+8)

