Mellow Man (MELLOW) रियल-टाइम प्राइस $0.00551385 है. पिछले 24 घंटों में, MELLOW ने $ 0.00542396 के कम और $ 0.00601867 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MELLOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.227692 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00537357 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MELLOW में +0.02%, 24 घंटों में -7.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mellow Man का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MELLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42M है, कुल आपूर्ति 69420000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 383.55K है.
आज के दिन के दौरान, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000457595668957843 था.
पिछले 30 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015377791 था.
पिछले 60 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019091402 था.
पिछले 90 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011176245583391486 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000457595668957843
|-7.66%
|30 दिन
|$ -0.0015377791
|-27.88%
|60 दिन
|$ -0.0019091402
|-34.62%
|90 दिन
|$ -0.011176245583391486
|-66.96%
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
