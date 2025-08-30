MELLOW की अधिक जानकारी

Mellow Man लोगो

Mellow Man मूल्य (MELLOW)

गैर-सूचीबद्ध

1 MELLOW से USD लाइव प्राइस:

$0.00549622
$0.00549622
-8.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Mellow Man (MELLOW) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:30:09 (UTC+8)

Mellow Man (MELLOW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00542396
$ 0.00542396
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00601867
$ 0.00601867
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00542396
$ 0.00542396

$ 0.00601867
$ 0.00601867

$ 0.227692
$ 0.227692

$ 0.00537357
$ 0.00537357

+0.02%

-7.66%

-7.16%

-7.16%

Mellow Man (MELLOW) रियल-टाइम प्राइस $0.00551385 है. पिछले 24 घंटों में, MELLOW ने $ 0.00542396 के कम और $ 0.00601867 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MELLOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.227692 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00537357 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MELLOW में +0.02%, 24 घंटों में -7.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mellow Man (MELLOW) मार्केट की जानकारी

$ 383.55K
$ 383.55K

--
--

$ 383.55K
$ 383.55K

69.42M
69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0

Mellow Man का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MELLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42M है, कुल आपूर्ति 69420000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 383.55K है.

Mellow Man (MELLOW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000457595668957843 था.
पिछले 30 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015377791 था.
पिछले 60 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019091402 था.
पिछले 90 दिनों में, Mellow Man का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011176245583391486 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000457595668957843-7.66%
30 दिन$ -0.0015377791-27.88%
60 दिन$ -0.0019091402-34.62%
90 दिन$ -0.011176245583391486-66.96%

Mellow Man (MELLOW) क्या है

Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.

Mellow Man (MELLOW) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Mellow Man प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mellow Man (MELLOW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mellow Man (MELLOW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mellow Man के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mellow Man प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MELLOW लोकल करेंसी में

Mellow Man (MELLOW) टोकन का अर्थशास्त्र

Mellow Man (MELLOW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MELLOW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mellow Man (MELLOW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mellow Man (MELLOW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MELLOW प्राइस 0.00551385 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MELLOW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MELLOW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00551385 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mellow Man का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MELLOW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MELLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MELLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42M USD है.
MELLOW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MELLOW ने 0.227692 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MELLOW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MELLOW ने 0.00537357 USD की ATL प्राइस देखी.
MELLOW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MELLOW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MELLOW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MELLOW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MELLOW का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:30:09 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.