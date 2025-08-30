MEDIA की अधिक जानकारी

Media Network लोगो

Media Network मूल्य (MEDIA)

गैर-सूचीबद्ध

1 MEDIA से USD लाइव प्राइस:

$0.884739
$0.884739$0.884739
+1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Media Network (MEDIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:25:52 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.865843
$ 0.865843$ 0.865843
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.885815
$ 0.885815$ 0.885815
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.865843
$ 0.865843$ 0.865843

$ 0.885815
$ 0.885815$ 0.885815

$ 312.25
$ 312.25$ 312.25

$ 0.135377
$ 0.135377$ 0.135377

+0.37%

+1.76%

-3.43%

-3.43%

Media Network (MEDIA) रियल-टाइम प्राइस $0.884657 है. पिछले 24 घंटों में, MEDIA ने $ 0.865843 के कम और $ 0.885815 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEDIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 312.25 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.135377 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEDIA में +0.37%, 24 घंटों में +1.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Media Network (MEDIA) मार्केट की जानकारी

$ 221.19K
$ 221.19K$ 221.19K

--
----

$ 769.14K
$ 769.14K$ 769.14K

250.00K
250.00K 250.00K

869,343.0
869,343.0 869,343.0

Media Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEDIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.00K है, कुल आपूर्ति 869343.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 769.14K है.

Media Network (MEDIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Media Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01530547 था.
पिछले 30 दिनों में, Media Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0166885235 था.
पिछले 60 दिनों में, Media Network का USD में मूल्य बदलाव $ +1.1753647560 था.
पिछले 90 दिनों में, Media Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0991216052183228 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01530547+1.76%
30 दिन$ -0.0166885235-1.88%
60 दिन$ +1.1753647560+132.86%
90 दिन$ +0.0991216052183228+12.62%

Media Network (MEDIA) क्या है

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है.

Media Network (MEDIA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Media Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Media Network (MEDIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Media Network (MEDIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Media Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Media Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MEDIA लोकल करेंसी में

Media Network (MEDIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Media Network (MEDIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEDIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Media Network (MEDIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Media Network (MEDIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MEDIA प्राइस 0.884657 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MEDIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MEDIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.884657 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Media Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MEDIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.19K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MEDIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MEDIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.00K USD है.
MEDIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MEDIA ने 312.25 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MEDIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MEDIA ने 0.135377 USD की ATL प्राइस देखी.
MEDIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MEDIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MEDIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MEDIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MEDIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:25:52 (UTC+8)

