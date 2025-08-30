Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

