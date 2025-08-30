Mechazilla for Scale मूल्य (MECHAZILLA)
Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MECHAZILLA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MECHAZILLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00241121 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MECHAZILLA में -0.15%, 24 घंटों में -4.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mechazilla for Scale का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MECHAZILLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.23M है, कुल आपूर्ति 998232833.582225 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.22K है.
आज के दिन के दौरान, Mechazilla for Scale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mechazilla for Scale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mechazilla for Scale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mechazilla for Scale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.95%
|30 दिन
|$ 0
|+8.08%
|60 दिन
|$ 0
|+32.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla! - Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,
