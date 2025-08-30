MeAI मूल्य (MEAI)
MeAI (MEAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MEAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01372413 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MeAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 238.27M है, कुल आपूर्ति 950503714.1692463 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 99.88K है.
आज के दिन के दौरान, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.57%
|60 दिन
|$ 0
|-33.76%
|90 दिन
|$ 0
|--
MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
MeAI (MEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
