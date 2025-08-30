MEAI की अधिक जानकारी

MeAI लोगो

MeAI मूल्य (MEAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 MEAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00010509
$0.00010509$0.00010509
0.00%1D
USD
MeAI (MEAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:58:24 (UTC+8)

MeAI (MEAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01372413
$ 0.01372413$ 0.01372413

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.83%

+0.83%

MeAI (MEAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MEAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01372413 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MeAI (MEAI) मार्केट की जानकारी

$ 25.04K
$ 25.04K$ 25.04K

--
----

$ 99.88K
$ 99.88K$ 99.88K

238.27M
238.27M 238.27M

950,503,714.1692463
950,503,714.1692463 950,503,714.1692463

MeAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 238.27M है, कुल आपूर्ति 950503714.1692463 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 99.88K है.

MeAI (MEAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-2.57%
60 दिन$ 0-33.76%
90 दिन$ 0--

MeAI (MEAI) क्या है

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

MeAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MeAI (MEAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MeAI (MEAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MeAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MeAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MEAI लोकल करेंसी में

MeAI (MEAI) टोकन का अर्थशास्त्र

MeAI (MEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MeAI (MEAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MeAI (MEAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MEAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MEAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MEAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MeAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MEAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 238.27M USD है.
MEAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MEAI ने 0.01372413 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MEAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MEAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MEAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MEAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MEAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:58:24 (UTC+8)

