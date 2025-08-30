Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

