Mead (MEAD) रियल-टाइम प्राइस $1.028 है. पिछले 24 घंटों में, MEAD ने $ 1.025 के कम और $ 1.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.53 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.004 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEAD में +0.06%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mead का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 460.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 448.04K है, कुल आपूर्ति 448043.5110110222 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 460.38K है.
आज के दिन के दौरान, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00358738 था.
पिछले 30 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0249410276 था.
पिछले 60 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0249410276 था.
पिछले 90 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0238743066724665 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00358738
|+0.35%
|30 दिन
|$ +0.0249410276
|+2.43%
|60 दिन
|$ +0.0249410276
|+2.43%
|90 दिन
|$ +0.0238743066724665
|+2.38%
Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more
Mead (MEAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
