Mead लोगो

Mead मूल्य (MEAD)

गैर-सूचीबद्ध

1 MEAD से USD लाइव प्राइस:

$1.028
+0.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Mead (MEAD) मूल्य का लाइव चार्ट
Mead (MEAD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.025
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.16
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.025
$ 1.16
$ 1.53
$ 1.004
+0.06%

+0.35%

+0.28%

+0.28%

Mead (MEAD) रियल-टाइम प्राइस $1.028 है. पिछले 24 घंटों में, MEAD ने $ 1.025 के कम और $ 1.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.53 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.004 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEAD में +0.06%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mead (MEAD) मार्केट की जानकारी

$ 460.38K
--
$ 460.38K
448.04K
448,043.5110110222
Mead का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 460.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 448.04K है, कुल आपूर्ति 448043.5110110222 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 460.38K है.

Mead (MEAD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00358738 था.
पिछले 30 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0249410276 था.
पिछले 60 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0249410276 था.
पिछले 90 दिनों में, Mead का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0238743066724665 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00358738+0.35%
30 दिन$ +0.0249410276+2.43%
60 दिन$ +0.0249410276+2.43%
90 दिन$ +0.0238743066724665+2.38%

Mead (MEAD) क्या है

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

MEAD लोकल करेंसी में

Mead (MEAD) टोकन का अर्थशास्त्र

Mead (MEAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mead (MEAD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mead (MEAD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MEAD प्राइस 1.028 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MEAD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MEAD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.028 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mead का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MEAD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 460.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MEAD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MEAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 448.04K USD है.
MEAD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MEAD ने 1.53 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MEAD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MEAD ने 1.004 USD की ATL प्राइस देखी.
MEAD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MEAD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MEAD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MEAD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MEAD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.