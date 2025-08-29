CACAO की अधिक जानकारी

Maya Protocol लोगो

Maya Protocol मूल्य (CACAO)

गैर-सूचीबद्ध

1 CACAO से USD लाइव प्राइस:

$0.17301
$0.17301$0.17301
-4.10%1D
mexc
USD
Maya Protocol (CACAO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:39:47 (UTC+8)

Maya Protocol (CACAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.17301
$ 0.17301$ 0.17301
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.18118
$ 0.18118$ 0.18118
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.17301
$ 0.17301$ 0.17301

$ 0.18118
$ 0.18118$ 0.18118

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-4.36%

-3.36%

-3.36%

Maya Protocol (CACAO) रियल-टाइम प्राइस $0.173018 है. पिछले 24 घंटों में, CACAO ने $ 0.17301 के कम और $ 0.18118 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CACAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.43 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CACAO में -1.21%, 24 घंटों में -4.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Maya Protocol (CACAO) मार्केट की जानकारी

$ 17.30M
$ 17.30M$ 17.30M

--
----

$ 17.30M
$ 17.30M$ 17.30M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Maya Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CACAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.30M है.

Maya Protocol (CACAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Maya Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0078963550630139 था.
पिछले 30 दिनों में, Maya Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0162660277 था.
पिछले 60 दिनों में, Maya Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012105204 था.
पिछले 90 दिनों में, Maya Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.03705970385262636 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0078963550630139-4.36%
30 दिन$ -0.0162660277-9.40%
60 दिन$ +0.0012105204+0.70%
90 दिन$ -0.03705970385262636-17.64%

Maya Protocol (CACAO) क्या है

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

Maya Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Maya Protocol (CACAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Maya Protocol (CACAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Maya Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Maya Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CACAO लोकल करेंसी में

Maya Protocol (CACAO) टोकन का अर्थशास्त्र

Maya Protocol (CACAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CACAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Maya Protocol (CACAO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Maya Protocol (CACAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CACAO प्राइस 0.173018 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CACAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CACAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.173018 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Maya Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CACAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.30M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CACAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CACAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
CACAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CACAO ने 1.43 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CACAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CACAO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CACAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CACAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CACAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CACAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CACAO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:39:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.