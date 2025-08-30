MXM की अधिक जानकारी

1 MXM से USD लाइव प्राइस:

$0.0012271
$0.0012271$0.0012271
-9.50%1D
mexc
USD
MAXX AI (MXM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:29:55 (UTC+8)

MAXX AI (MXM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0012271
$ 0.0012271$ 0.0012271
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00179604
$ 0.00179604$ 0.00179604
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0012271
$ 0.0012271$ 0.0012271

$ 0.00179604
$ 0.00179604$ 0.00179604

$ 0.134883
$ 0.134883$ 0.134883

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-9.73%

+30.89%

+30.89%

MAXX AI (MXM) रियल-टाइम प्राइस $0.00122754 है. पिछले 24 घंटों में, MXM ने $ 0.0012271 के कम और $ 0.00179604 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MXM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.134883 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MXM में -0.77%, 24 घंटों में -9.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +30.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MAXX AI (MXM) मार्केट की जानकारी

$ 410.87K
$ 410.87K$ 410.87K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

334.83M
334.83M 334.83M

988,450,511.439095
988,450,511.439095 988,450,511.439095

MAXX AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 410.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MXM की मार्केट में उपलब्ध राशि 334.83M है, कुल आपूर्ति 988450511.439095 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.21M है.

MAXX AI (MXM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MAXX AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000132410117273092 था.
पिछले 30 दिनों में, MAXX AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003422676 था.
पिछले 60 दिनों में, MAXX AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001590909 था.
पिछले 90 दिनों में, MAXX AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000029764383193542 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000132410117273092-9.73%
30 दिन$ +0.0003422676+27.88%
60 दिन$ +0.0001590909+12.96%
90 दिन$ +0.000029764383193542+2.48%

MAXX AI (MXM) क्या है

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

MAXX AI प्राइस का अनुमान (USD)

MAXX AI (MXM) टोकन का अर्थशास्त्र

MAXX AI (MXM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MXM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MAXX AI (MXM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MAXX AI (MXM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MXM प्राइस 0.00122754 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MXM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MXM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00122754 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MAXX AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MXM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 410.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MXM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MXM की मार्केट में उपलब्ध राशि 334.83M USD है.
MXM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MXM ने 0.134883 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MXM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MXM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MXM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MXM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MXM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MXM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MXM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:29:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.