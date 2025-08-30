Maximize AI मूल्य (MAXI)
-0.30%
-21.24%
-47.38%
-47.38%
Maximize AI (MAXI) रियल-टाइम प्राइस $0.00856046 है. पिछले 24 घंटों में, MAXI ने $ 0.00747389 के कम और $ 0.0108719 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAXI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01827095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAXI में -0.30%, 24 घंटों में -21.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Maximize AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 753.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 856.03K है.
आज के दिन के दौरान, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002308609556869902 था.
पिछले 30 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013354052 था.
पिछले 60 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0663924777 था.
पिछले 90 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.002308609556869902
|-21.24%
|30 दिन
|$ -0.0013354052
|-15.59%
|60 दिन
|$ +0.0663924777
|+775.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
