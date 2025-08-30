MAXI की अधिक जानकारी

Maximize AI लोगो

Maximize AI मूल्य (MAXI)

गैर-सूचीबद्ध

1 MAXI से USD लाइव प्राइस:

$0.00855679
$0.00855679$0.00855679
-21.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Maximize AI (MAXI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:58:01 (UTC+8)

Maximize AI (MAXI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00747389
$ 0.00747389$ 0.00747389
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0108719
$ 0.0108719$ 0.0108719
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00747389
$ 0.00747389$ 0.00747389

$ 0.0108719
$ 0.0108719$ 0.0108719

$ 0.01827095
$ 0.01827095$ 0.01827095

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-21.24%

-47.38%

-47.38%

Maximize AI (MAXI) रियल-टाइम प्राइस $0.00856046 है. पिछले 24 घंटों में, MAXI ने $ 0.00747389 के कम और $ 0.0108719 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAXI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01827095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAXI में -0.30%, 24 घंटों में -21.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Maximize AI (MAXI) मार्केट की जानकारी

$ 753.30K
$ 753.30K$ 753.30K

--
----

$ 856.03K
$ 856.03K$ 856.03K

88.00M
88.00M 88.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Maximize AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 753.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 856.03K है.

Maximize AI (MAXI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002308609556869902 था.
पिछले 30 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013354052 था.
पिछले 60 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0663924777 था.
पिछले 90 दिनों में, Maximize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.002308609556869902-21.24%
30 दिन$ -0.0013354052-15.59%
60 दिन$ +0.0663924777+775.57%
90 दिन$ 0--

Maximize AI (MAXI) क्या है

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Maximize AI (MAXI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Maximize AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Maximize AI (MAXI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Maximize AI (MAXI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Maximize AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Maximize AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MAXI लोकल करेंसी में

Maximize AI (MAXI) टोकन का अर्थशास्त्र

Maximize AI (MAXI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAXI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Maximize AI (MAXI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Maximize AI (MAXI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MAXI प्राइस 0.00856046 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MAXI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MAXI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00856046 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Maximize AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MAXI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 753.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MAXI की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.00M USD है.
MAXI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MAXI ने 0.01827095 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MAXI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MAXI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MAXI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MAXI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MAXI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MAXI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MAXI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:58:01 (UTC+8)

