Maxi PayFi Strategy Token (MPST) क्या है

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

लोग यह भी पूछते हैं: Maxi PayFi Strategy Token (MPST) के बारे में अन्य प्रश्न आज Maxi PayFi Strategy Token (MPST) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MPST प्राइस 0.998519 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MPST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.998519 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MPST से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Maxi PayFi Strategy Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MPST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MPST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MPST की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.69M USD है. MPST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MPST ने 1.049 USD की ATH प्राइस हासिल की. MPST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MPST ने 0.984789 USD की ATL प्राइस देखी. MPST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MPST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MPST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MPST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MPST का प्राइस का अनुमान देखें.

