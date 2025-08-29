Maxi PayFi Strategy Token मूल्य (MPST)
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) रियल-टाइम प्राइस $0.998519 है. पिछले 24 घंटों में, MPST ने $ 0.998325 के कम और $ 0.998844 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MPST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.984789 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MPST में -0.02%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Maxi PayFi Strategy Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MPST की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.69M है, कुल आपूर्ति 40690130.481583 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.63M है.
आज के दिन के दौरान, Maxi PayFi Strategy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001372699837856 था.
पिछले 30 दिनों में, Maxi PayFi Strategy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013763585 था.
पिछले 60 दिनों में, Maxi PayFi Strategy Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009921284 था.
पिछले 90 दिनों में, Maxi PayFi Strategy Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000965617631965 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0001372699837856
|-0.01%
|30 दिन
|$ -0.0013763585
|-0.13%
|60 दिन
|$ -0.0009921284
|-0.09%
|90 दिन
|$ +0.0000965617631965
|+0.01%
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.