Max on ETH (MAXETH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAXETH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAXETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAXETH में +0.02%, 24 घंटों में -6.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Max on ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAXETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.41M है.
आज के दिन के दौरान, Max on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Max on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Max on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Max on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.39%
|30 दिन
|$ 0
|-41.86%
|60 दिन
|$ 0
|+17.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.
Max on ETH (MAXETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAXETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
