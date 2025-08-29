Mavryk Network मूल्य (MVRK)
Mavryk Network (MVRK) रियल-टाइम प्राइस $0.111852 है. पिछले 24 घंटों में, MVRK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MVRK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.119246 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.100977 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MVRK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mavryk Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.56M है.
आज के दिन के दौरान, Mavryk Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mavryk Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036398094 था.
पिछले 60 दिनों में, Mavryk Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036398094 था.
पिछले 90 दिनों में, Mavryk Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0036398094
|-3.25%
|60 दिन
|$ -0.0036398094
|-3.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem. In 2025, Mavryk secured the largest RWA tokenization deal in history - a $10B+ agreement with MultiBank Group and MAG, bringing luxury real estate, including Ritz-Carlton and Keturah Reserve, on-chain through Mavryk’s rails. Built to scale, Mavryk provides a robust infrastructure for RWA & DeFi applications and works closely with regulated partners and institutional asset managers & property developers to bring traditional assets on-chain.
