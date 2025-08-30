MATT की अधिक जानकारी

Matt Furie लोगो

Matt Furie मूल्य (MATT)

गैर-सूचीबद्ध

1 MATT से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Matt Furie (MATT) मूल्य का लाइव चार्ट
Matt Furie (MATT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002473
$ 0.00002473$ 0.00002473

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+1.83%

-9.74%

-9.74%

Matt Furie (MATT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MATT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MATT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00002473 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MATT में -0.02%, 24 घंटों में +1.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Matt Furie (MATT) मार्केट की जानकारी

$ 363.61K
$ 363.61K$ 363.61K

--
----

$ 363.61K
$ 363.61K$ 363.61K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Matt Furie का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 363.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MATT की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 363.61K है.

Matt Furie (MATT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Matt Furie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Matt Furie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Matt Furie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Matt Furie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.83%
30 दिन$ 0+1.38%
60 दिन$ 0+39.05%
90 दिन$ 0--

Matt Furie (MATT) क्या है

$MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0

Matt Furie (MATT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Matt Furie प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Matt Furie (MATT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Matt Furie (MATT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Matt Furie के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Matt Furie प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MATT लोकल करेंसी में

Matt Furie (MATT) टोकन का अर्थशास्त्र

Matt Furie (MATT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MATT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Matt Furie (MATT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Matt Furie (MATT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MATT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MATT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MATT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Matt Furie का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MATT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 363.61K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MATT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MATT की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B USD है.
MATT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MATT ने 0.00002473 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MATT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MATT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MATT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MATT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MATT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MATT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MATT का प्राइस का अनुमान देखें.
