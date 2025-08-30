MATRIX की अधिक जानकारी

1 MATRIX से USD लाइव प्राइस:

$0.00112648
$0.00112648
-1.20%1D
USD
Matrix Labs (MATRIX) मूल्य का लाइव चार्ट
Matrix Labs (MATRIX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00111277
$ 0.00111277
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0011417
$ 0.0011417
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00111277
$ 0.00111277

$ 0.0011417
$ 0.0011417

$ 1.59
$ 1.59

$ 0
$ 0

--

-1.28%

-9.05%

-9.05%

Matrix Labs (MATRIX) रियल-टाइम प्राइस $0.00112648 है. पिछले 24 घंटों में, MATRIX ने $ 0.00111277 के कम और $ 0.0011417 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MATRIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MATRIX में --, 24 घंटों में -1.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Matrix Labs (MATRIX) मार्केट की जानकारी

$ 38.21K
$ 38.21K

--
----

$ 112.65K
$ 112.65K

33.92M
33.92M

100,000,000.0
100,000,000.0

Matrix Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MATRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.92M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 112.65K है.

Matrix Labs (MATRIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001124442 था.
पिछले 60 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004590496 था.
पिछले 90 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004441116894671134 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.28%
30 दिन$ +0.0001124442+9.98%
60 दिन$ -0.0004590496-40.75%
90 दिन$ +0.0004441116894671134+65.08%

Matrix Labs (MATRIX) क्या है

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Matrix Labs (MATRIX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Matrix Labs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Matrix Labs (MATRIX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Matrix Labs (MATRIX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Matrix Labs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Matrix Labs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MATRIX लोकल करेंसी में

Matrix Labs (MATRIX) टोकन का अर्थशास्त्र

Matrix Labs (MATRIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MATRIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Matrix Labs (MATRIX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Matrix Labs (MATRIX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MATRIX प्राइस 0.00112648 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MATRIX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MATRIX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00112648 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Matrix Labs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MATRIX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MATRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MATRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.92M USD है.
MATRIX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MATRIX ने 1.59 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MATRIX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MATRIX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MATRIX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MATRIX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MATRIX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MATRIX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MATRIX का प्राइस का अनुमान देखें.
