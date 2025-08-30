Matrix Labs मूल्य (MATRIX)
Matrix Labs (MATRIX) रियल-टाइम प्राइस $0.00112648 है. पिछले 24 घंटों में, MATRIX ने $ 0.00111277 के कम और $ 0.0011417 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MATRIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MATRIX में --, 24 घंटों में -1.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Matrix Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MATRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.92M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 112.65K है.
आज के दिन के दौरान, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001124442 था.
पिछले 60 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004590496 था.
पिछले 90 दिनों में, Matrix Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004441116894671134 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.28%
|30 दिन
|$ +0.0001124442
|+9.98%
|60 दिन
|$ -0.0004590496
|-40.75%
|90 दिन
|$ +0.0004441116894671134
|+65.08%
"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
