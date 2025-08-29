FIRE की अधिक जानकारी

Matr1x Fire लोगो

Matr1x Fire मूल्य (FIRE)

गैर-सूचीबद्ध

1 FIRE से USD लाइव प्राइस:

$0.00454622
$0.00454622$0.00454622
-3.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Matr1x Fire (FIRE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:55:03 (UTC+8)

Matr1x Fire (FIRE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00450052
$ 0.00450052$ 0.00450052
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00518451
$ 0.00518451$ 0.00518451
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00450052
$ 0.00450052$ 0.00450052

$ 0.00518451
$ 0.00518451$ 0.00518451

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.00386478
$ 0.00386478$ 0.00386478

+0.67%

-3.66%

-18.14%

-18.14%

Matr1x Fire (FIRE) रियल-टाइम प्राइस $0.00456063 है. पिछले 24 घंटों में, FIRE ने $ 0.00450052 के कम और $ 0.00518451 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIRE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.35 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00386478 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIRE में +0.67%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Matr1x Fire (FIRE) मार्केट की जानकारी

$ 303.86K
$ 303.86K$ 303.86K

--
----

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

66.73M
66.73M 66.73M

965,646,716.8256
965,646,716.8256 965,646,716.8256

Matr1x Fire का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.73M है, कुल आपूर्ति 965646716.8256 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.40M है.

Matr1x Fire (FIRE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Matr1x Fire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000173375057243056 था.
पिछले 30 दिनों में, Matr1x Fire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029467584 था.
पिछले 60 दिनों में, Matr1x Fire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037862915 था.
पिछले 90 दिनों में, Matr1x Fire का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000173375057243056-3.66%
30 दिन$ -0.0029467584-64.61%
60 दिन$ -0.0037862915-83.02%
90 दिन$ 0--

Matr1x Fire (FIRE) क्या है

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

Matr1x Fire प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Matr1x Fire (FIRE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Matr1x Fire (FIRE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Matr1x Fire के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Matr1x Fire प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FIRE लोकल करेंसी में

Matr1x Fire (FIRE) टोकन का अर्थशास्त्र

Matr1x Fire (FIRE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FIRE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Matr1x Fire (FIRE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Matr1x Fire (FIRE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FIRE प्राइस 0.00456063 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FIRE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FIRE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00456063 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Matr1x Fire का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FIRE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.73M USD है.
FIRE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FIRE ने 2.35 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FIRE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FIRE ने 0.00386478 USD की ATL प्राइस देखी.
FIRE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FIRE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FIRE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FIRE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FIRE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.