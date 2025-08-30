Materium मूल्य (MTRM)
Materium (MTRM) रियल-टाइम प्राइस $0.0142838 है. पिछले 24 घंटों में, MTRM ने $ 0.0141078 के कम और $ 0.01630547 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTRM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.019 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00370831 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTRM में -0.36%, 24 घंटों में -11.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Materium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 268.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTRM की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.79M है, कुल आपूर्ति 18785613.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 268.20K है.
आज के दिन के दौरान, Materium का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00185658111137553 था.
पिछले 30 दिनों में, Materium का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0208455448 था.
पिछले 60 दिनों में, Materium का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0139385305 था.
पिछले 90 दिनों में, Materium का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004415953439297344 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00185658111137553
|-11.50%
|30 दिन
|$ +0.0208455448
|+145.94%
|60 दिन
|$ +0.0139385305
|+97.58%
|90 दिन
|$ +0.004415953439297344
|+44.75%
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
Materium (MTRM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTRM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
