MasterNoder2 मूल्य (MN2)
-0.68%
+3.50%
-46.45%
-46.45%
MasterNoder2 (MN2) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MN2 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MN2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MN2 में -0.68%, 24 घंटों में +3.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -46.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MasterNoder2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MN2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.16M है, कुल आपूर्ति 70162293.45305236 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11K है.
आज के दिन के दौरान, MasterNoder2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MasterNoder2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MasterNoder2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MasterNoder2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.50%
|30 दिन
|$ 0
|-80.64%
|60 दिन
|$ 0
|-59.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability. This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world. MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.