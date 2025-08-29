Masha and the Bear मूल्य (MASHA)
+0.26%
+0.80%
-41.31%
-41.31%
Masha and the Bear (MASHA) रियल-टाइम प्राइस $0.00227491 है. पिछले 24 घंटों में, MASHA ने $ 0.00223233 के कम और $ 0.00501642 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MASHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04722191 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MASHA में +0.26%, 24 घंटों में +0.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -41.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Masha and the Bear का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MASHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999982008.369327 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.27M है.
आज के दिन के दौरान, Masha and the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Masha and the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007304717 था.
पिछले 60 दिनों में, Masha and the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020576196 था.
पिछले 90 दिनों में, Masha and the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.80%
|30 दिन
|$ -0.0007304717
|-32.10%
|60 दिन
|$ -0.0020576196
|-90.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
