Mascot of the Unholy Year लोगो

Mascot of the Unholy Year मूल्य (BUIO)

गैर-सूचीबद्ध

1 BUIO से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
USD
Mascot of the Unholy Year (BUIO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:50:25 (UTC+8)

Mascot of the Unholy Year (BUIO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.97%

+3.97%

Mascot of the Unholy Year (BUIO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUIO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00147866 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUIO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) मार्केट की जानकारी

$ 12.62K
$ 12.62K$ 12.62K

--
----

$ 12.62K
$ 12.62K$ 12.62K

998.39M
998.39M 998.39M

998,390,991.229656
998,390,991.229656 998,390,991.229656

Mascot of the Unholy Year का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M है, कुल आपूर्ति 998390991.229656 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.62K है.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mascot of the Unholy Year का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mascot of the Unholy Year का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mascot of the Unholy Year का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mascot of the Unholy Year का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-0.16%
60 दिन$ 0+30.35%
90 दिन$ 0--

Mascot of the Unholy Year (BUIO) क्या है

Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Mascot of the Unholy Year (BUIO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Mascot of the Unholy Year प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mascot of the Unholy Year (BUIO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mascot of the Unholy Year (BUIO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mascot of the Unholy Year के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mascot of the Unholy Year प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BUIO लोकल करेंसी में

Mascot of the Unholy Year (BUIO) टोकन का अर्थशास्त्र

Mascot of the Unholy Year (BUIO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUIO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mascot of the Unholy Year (BUIO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mascot of the Unholy Year (BUIO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BUIO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BUIO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BUIO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mascot of the Unholy Year का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BUIO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BUIO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BUIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M USD है.
BUIO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BUIO ने 0.00147866 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BUIO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BUIO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BUIO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BUIO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BUIO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BUIO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BUIO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.