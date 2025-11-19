एक्सचेंजDEX+
Mars Protocol का आज का लाइव मूल्य 0.01176109 USD है.MARS का मार्केट कैप 3,134,211 USD है. भारत में MARS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

MARS की अधिक जानकारी

MARS प्राइस की जानकारी

MARS क्या है

MARS व्हाइटपेपर

MARS आधिकारिक वेबसाइट

MARS टोकन का अर्थशास्त्र

MARS प्राइस का पूर्वानुमान

Mars Protocol लोगो

Mars Protocol मूल्य (MARS)

गैर-सूचीबद्ध

1 MARS से USD लाइव प्राइस:

$0.01176172
$0.01176172
+4.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Mars Protocol (MARS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:01:47 (UTC+8)

Mars Protocol का आज का मूल्य

आज Mars Protocol (MARS) का लाइव मूल्य $ 0.01176109 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.16% का बदलाव आया है. मौजूदा MARS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01176109 प्रति MARS है.

$ 3,134,211 के मार्केट कैप के अनुसार Mars Protocol करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 266.47M MARS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MARS की ट्रेडिंग $ 0.00597472 (निम्न) और $ 0.01755927 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.512804 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MARS में पिछले एक घंटे में +9.05% और पिछले 7 दिनों में -6.29% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Mars Protocol (MARS) मार्केट की जानकारी

$ 3.13M
$ 3.13M

--
--

$ 5.38M
$ 5.38M

266.47M
266.47M

457,083,938.78
457,083,938.78

Mars Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MARS की मार्केट में उपलब्ध राशि 266.47M है, कुल आपूर्ति 457083938.78 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.38M है.

Mars Protocol की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00597472
$ 0.00597472
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01755927
$ 0.01755927
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00597472
$ 0.00597472

$ 0.01755927
$ 0.01755927

$ 0.512804
$ 0.512804

$ 0
$ 0

+9.05%

+4.16%

-6.29%

-6.29%

Mars Protocol (MARS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mars Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00046951 था.
पिछले 30 दिनों में, Mars Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0060000423 था.
पिछले 60 दिनों में, Mars Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0061700430 था.
पिछले 90 दिनों में, Mars Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.007993209393622294 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00046951+4.16%
30 दिन$ -0.0060000423-51.01%
60 दिन$ -0.0061700430-52.46%
90 दिन$ -0.007993209393622294-40.46%

Mars Protocol के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Mars Protocol (MARS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MARS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Mars Protocol (MARS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Mars Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Mars Protocol की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए MARS के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Mars Protocolप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Mars Protocol

2030 में 1 Mars Protocol का मूल्य कितना होगा?
अगर Mars Protocol 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Mars Protocol के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:01:47 (UTC+8)

Mars Protocol के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$192.30

$0.015284

$0.03534

$0.00000000000000005375

$0.00000005697

$0.0441

अस्वीकरण

