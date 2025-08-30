Mars Ecosystem मूल्य (XMS)
Mars Ecosystem (XMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XMS में -0.09%, 24 घंटों में -0.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mars Ecosystem का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 301.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 666.65M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 452.16K है.
आज के दिन के दौरान, Mars Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mars Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mars Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mars Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.80%
|30 दिन
|$ 0
|+3.49%
|60 दिन
|$ 0
|+44.08%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system
