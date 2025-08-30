MarketVector Token Terminal Fundamental Index मूल्य (MVTT10F)
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) रियल-टाइम प्राइस $0.04864072 है. पिछले 24 घंटों में, MVTT10F ने $ 0.04833694 के कम और $ 0.05039 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MVTT10F की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.054454 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02518208 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MVTT10F में -0.48%, 24 घंटों में -2.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 626.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVTT10F की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.88M है, कुल आपूर्ति 12882035.94779741 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 626.07K है.
आज के दिन के दौरान, MarketVector Token Terminal Fundamental Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00107000079885863 था.
पिछले 30 दिनों में, MarketVector Token Terminal Fundamental Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023222441 था.
पिछले 60 दिनों में, MarketVector Token Terminal Fundamental Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0151915864 था.
पिछले 90 दिनों में, MarketVector Token Terminal Fundamental Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01162446420537879 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00107000079885863
|-2.15%
|30 दिन
|$ +0.0023222441
|+4.77%
|60 दिन
|$ +0.0151915864
|+31.23%
|90 दिन
|$ +0.01162446420537879
|+31.40%
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
