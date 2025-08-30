MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) क्या है

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

लोग यह भी पूछते हैं: MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) के बारे में अन्य प्रश्न आज MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MVTT10F प्राइस 0.04864072 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MVTT10F से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.04864072 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MVTT10F से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. MarketVector Token Terminal Fundamental Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MVTT10F के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 626.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MVTT10F की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MVTT10F की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.88M USD है. MVTT10F की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MVTT10F ने 0.054454 USD की ATH प्राइस हासिल की. MVTT10F का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MVTT10F ने 0.02518208 USD की ATL प्राइस देखी. MVTT10F का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MVTT10F के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MVTT10F इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MVTT10F इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MVTT10F का प्राइस का अनुमान देखें.

