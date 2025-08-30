MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) क्या है

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

MarketVector Digital Assets 25 Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MarketVector Digital Assets 25 Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MarketVector Digital Assets 25 Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MVDA25 लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) टोकन का अर्थशास्त्र

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MVDA25 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) के बारे में अन्य प्रश्न आज MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MVDA25 प्राइस 2.33 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MVDA25 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 2.33 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MVDA25 से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. MarketVector Digital Assets 25 Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MVDA25 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MVDA25 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MVDA25 की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.91K USD है. MVDA25 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MVDA25 ने 2.69 USD की ATH प्राइस हासिल की. MVDA25 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MVDA25 ने 1.2 USD की ATL प्राइस देखी. MVDA25 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MVDA25 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MVDA25 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MVDA25 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MVDA25 का प्राइस का अनुमान देखें.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट