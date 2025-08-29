Market Dominance मूल्य (MD)
-2.51%
-6.52%
+1.01%
+1.01%
Market Dominance (MD) रियल-टाइम प्राइस $0.00479201 है. पिछले 24 घंटों में, MD ने $ 0.00477035 के कम और $ 0.00526055 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01319383 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MD में -2.51%, 24 घंटों में -6.52%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Market Dominance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.64M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MD की मार्केट में उपलब्ध राशि 550.86M है, कुल आपूर्ति 550862280.459023 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.64M है.
आज के दिन के दौरान, Market Dominance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000334617302169205 था.
पिछले 30 दिनों में, Market Dominance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016644174 था.
पिछले 60 दिनों में, Market Dominance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026749541 था.
पिछले 90 दिनों में, Market Dominance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000334617302169205
|-6.52%
|30 दिन
|$ -0.0016644174
|-34.73%
|60 दिन
|$ -0.0026749541
|-55.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Market Dominance (MD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Market Dominance (MD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Market Dominance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Market Dominance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Market Dominance (MD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
