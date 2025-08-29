MSOL की अधिक जानकारी

Marinade Staked SOL लोगो

Marinade Staked SOL मूल्य (MSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 MSOL से USD लाइव प्राइस:

$279.25
-1.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Marinade Staked SOL (MSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:46:01 (UTC+8)

Marinade Staked SOL (MSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 271.81
24 घंटे में न्यूनतम
$ 287.37
24 घंटे में उच्चतम

$ 271.81
$ 287.37
$ 363.77
$ 8.93
-0.31%

-1.79%

+17.83%

+17.83%

Marinade Staked SOL (MSOL) रियल-टाइम प्राइस $277.65 है. पिछले 24 घंटों में, MSOL ने $ 271.81 के कम और $ 287.37 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 363.77 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 8.93 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MSOL में -0.31%, 24 घंटों में -1.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Marinade Staked SOL (MSOL) मार्केट की जानकारी

$ 970.78M
--
$ 970.78M
3.48M
3,481,875.0
Marinade Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 970.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.48M है, कुल आपूर्ति 3481875.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 970.78M है.

Marinade Staked SOL (MSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Marinade Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -5.0786990438202 था.
पिछले 30 दिनों में, Marinade Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +54.8675548650 था.
पिछले 60 दिनों में, Marinade Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +114.9296358150 था.
पिछले 90 दिनों में, Marinade Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +76.7663949716727 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -5.0786990438202-1.79%
30 दिन$ +54.8675548650+19.76%
60 दिन$ +114.9296358150+41.39%
90 दिन$ +76.7663949716727+38.21%

Marinade Staked SOL (MSOL) क्या है

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Marinade Staked SOL (MSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Marinade Staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Marinade Staked SOL (MSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Marinade Staked SOL (MSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Marinade Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Marinade Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MSOL लोकल करेंसी में

Marinade Staked SOL (MSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Marinade Staked SOL (MSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Marinade Staked SOL (MSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Marinade Staked SOL (MSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MSOL प्राइस 277.65 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 277.65 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Marinade Staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 970.78M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.48M USD है.
MSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MSOL ने 363.77 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MSOL ने 8.93 USD की ATL प्राइस देखी.
MSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:46:01 (UTC+8)

