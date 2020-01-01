MarbleVerse (RLM) टोकन का अर्थशास्त्र MarbleVerse (RLM) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

MarbleVerse (RLM) जानकारी MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top. The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application. Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to: Upgrading Their NFTs

Join Special Races:

Customize their marbles

Organize Custom Races

Mint 2nd Generation Marbles

Make decisions in the development (Governance) आधिकारिक वेबसाइट: https://www.marbleverse.io/ अभी RLM खरीदें!

MarbleVerse (RLM) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण MarbleVerse (RLM) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 कुल आपूर्ति: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 34.66K $ 34.66K $ 34.66K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.02562399 $ 0.02562399 $ 0.02562399 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.0003466 $ 0.0003466 $ 0.0003466 MarbleVerse (RLM) प्राइस के बारे में अधिक जानें

MarbleVerse (RLM) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले MarbleVerse (RLM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: RLM टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने RLM मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप RLM के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो RLM टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

