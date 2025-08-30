MarbleVerse मूल्य (RLM)
MarbleVerse (RLM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RLM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RLM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02562399 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RLM में +2.85%, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +89.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MarbleVerse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 95.80 है. RLM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.65K है.
आज के दिन के दौरान, MarbleVerse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MarbleVerse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MarbleVerse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MarbleVerse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.74%
|30 दिन
|$ 0
|+88.48%
|60 दिन
|$ 0
|+227.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top. The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application. Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to: - Upgrading Their NFTs - Join Special Races: - Customize their marbles - Organize Custom Races - Mint 2nd Generation Marbles - Make decisions in the development (Governance)
