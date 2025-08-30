MarbleVerse (RLM) क्या है

MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top. The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application. Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to: - Upgrading Their NFTs - Join Special Races: - Customize their marbles - Organize Custom Races - Mint 2nd Generation Marbles - Make decisions in the development (Governance)

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

MarbleVerse प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MarbleVerse (RLM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MarbleVerse (RLM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MarbleVerse के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MarbleVerse प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RLM लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

MarbleVerse (RLM) टोकन का अर्थशास्त्र

MarbleVerse (RLM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RLM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MarbleVerse (RLM) के बारे में अन्य प्रश्न आज MarbleVerse (RLM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव RLM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. RLM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए RLM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. MarbleVerse का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? RLM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. RLM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? RLM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. RLM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? RLM ने 0.02562399 USD की ATH प्राइस हासिल की. RLM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? RLM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. RLM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? RLM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 95.80 USD है. क्या RLM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RLM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RLM का प्राइस का अनुमान देखें.

MarbleVerse (RLM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट