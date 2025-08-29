CMETH की अधिक जानकारी

Mantle Restaked ETH लोगो

Mantle Restaked ETH मूल्य (CMETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 CMETH से USD लाइव प्राइस:

$4,671.57
$4,671.57
-5.00%1D
USD
Mantle Restaked ETH (CMETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:45:46 (UTC+8)

Mantle Restaked ETH (CMETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.83%

-4.96%

+2.08%

+2.08%

Mantle Restaked ETH (CMETH) रियल-टाइम प्राइस $4,677.72 है. पिछले 24 घंटों में, CMETH ने $ 4,611.0 के कम और $ 4,953.24 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CMETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,306.91 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,480.7 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CMETH में -0.83%, 24 घंटों में -4.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mantle Restaked ETH (CMETH) मार्केट की जानकारी

--
----

139.37K
139.37K 139.37K

139,374.197075515
139,374.197075515 139,374.197075515

Mantle Restaked ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 650.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CMETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 139.37K है, कुल आपूर्ति 139374.197075515 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 650.20M है.

Mantle Restaked ETH (CMETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mantle Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -244.567238265509 था.
पिछले 30 दिनों में, Mantle Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +764.8554005160 था.
पिछले 60 दिनों में, Mantle Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,631.3308757920 था.
पिछले 90 दिनों में, Mantle Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,977.994035388704 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -244.567238265509-4.96%
30 दिन$ +764.8554005160+16.35%
60 दिन$ +3,631.3308757920+77.63%
90 दिन$ +1,977.994035388704+73.27%

Mantle Restaked ETH (CMETH) क्या है

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Mantle Restaked ETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mantle Restaked ETH (CMETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mantle Restaked ETH (CMETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mantle Restaked ETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mantle Restaked ETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CMETH लोकल करेंसी में

Mantle Restaked ETH (CMETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Mantle Restaked ETH (CMETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mantle Restaked ETH (CMETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mantle Restaked ETH (CMETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CMETH प्राइस 4,677.72 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CMETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CMETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,677.72 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mantle Restaked ETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CMETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 650.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CMETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CMETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 139.37K USD है.
CMETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CMETH ने 5,306.91 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CMETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CMETH ने 1,480.7 USD की ATL प्राइस देखी.
CMETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CMETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CMETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CMETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CMETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:45:46 (UTC+8)

