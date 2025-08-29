MantaDAO मूल्य (MNTA)
MantaDAO (MNTA) रियल-टाइम प्राइस $0.139657 है. पिछले 24 घंटों में, MNTA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MNTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.019 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.070279 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MNTA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MantaDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MNTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 65.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.97M है.
आज के दिन के दौरान, MantaDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MantaDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0072473044 था.
पिछले 60 दिनों में, MantaDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0256166410 था.
पिछले 90 दिनों में, MantaDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01907388532973085 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0072473044
|+5.19%
|60 दिन
|$ +0.0256166410
|+18.34%
|90 दिन
|$ +0.01907388532973085
|+15.82%
What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.
