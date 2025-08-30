Manifold Finance मूल्य (FOLD)
+0.27%
-3.01%
-34.16%
-34.16%
Manifold Finance (FOLD) रियल-टाइम प्राइस $1.22 है. पिछले 24 घंटों में, FOLD ने $ 1.2 के कम और $ 1.26 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FOLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 103.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.329747 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FOLD में +0.27%, 24 घंटों में -3.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -34.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Manifold Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FOLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.95M है, कुल आपूर्ति 2000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.43M है.
आज के दिन के दौरान, Manifold Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.037807945524766 था.
पिछले 30 दिनों में, Manifold Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5130874700 था.
पिछले 60 दिनों में, Manifold Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +1.2711205620 था.
पिछले 90 दिनों में, Manifold Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5318984958820284 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.037807945524766
|-3.01%
|30 दिन
|$ -0.5130874700
|-42.05%
|60 दिन
|$ +1.2711205620
|+104.19%
|90 दिन
|$ +0.5318984958820284
|+77.30%
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
