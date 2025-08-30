MANDY COIN मूल्य (MANDY)
MANDY COIN (MANDY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MANDY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MANDY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01652116 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MANDY में 0.00%, 24 घंटों में -6.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MANDY COIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MANDY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999770501.9041636 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.44K है.
आज के दिन के दौरान, MANDY COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MANDY COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MANDY COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MANDY COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.24%
|30 दिन
|$ 0
|+4.21%
|60 दिन
|$ 0
|+21.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
