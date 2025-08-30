Make Europe Great Again मूल्य (MEGA)
Make Europe Great Again (MEGA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MEGA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEGA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00232549 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEGA में +1.54%, 24 घंटों में +0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Make Europe Great Again का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.36M है, कुल आपूर्ति 999363975.704204 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 103.21K है.
आज के दिन के दौरान, Make Europe Great Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Make Europe Great Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Make Europe Great Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Make Europe Great Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.53%
|30 दिन
|$ 0
|+29.93%
|60 दिन
|$ 0
|+28.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
