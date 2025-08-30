Make America Healthy Again मूल्य (MAHA)
Make America Healthy Again (MAHA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAHA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAHA में --, 24 घंटों में -3.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Make America Healthy Again का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.91K है.
आज के दिन के दौरान, Make America Healthy Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Make America Healthy Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Make America Healthy Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Make America Healthy Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.23%
|30 दिन
|$ 0
|-2.82%
|60 दिन
|$ 0
|+20.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐. With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨⚖️ across the nation.
Make America Healthy Again (MAHA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAHA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
