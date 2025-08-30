BASED की अधिक जानकारी

Make America Based Again मूल्य (BASED)

1 BASED से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Make America Based Again (BASED) मूल्य का लाइव चार्ट
Make America Based Again (BASED) प्राइस की जानकारी (USD)

Make America Based Again (BASED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BASED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BASED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00352489 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BASED में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +15.93% का बदलाव हुआ है.

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

998.32M
998.32M 998.32M

998,323,741.522803
998,323,741.522803 998,323,741.522803

Make America Based Again का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BASED की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.32M है, कुल आपूर्ति 998323741.522803 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.33K है.

आज के दिन के दौरान, Make America Based Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Make America Based Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Make America Based Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Make America Based Again का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

आज$ 0--
30 दिन$ 0+1.09%
60 दिन$ 0+43.61%
90 दिन$ 0--

Make America Based Again (BASED) क्या है

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Make America Based Again प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Make America Based Again (BASED) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Make America Based Again (BASED) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Make America Based Again के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Make America Based Again प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Make America Based Again (BASED) टोकन का अर्थशास्त्र

Make America Based Again (BASED) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: Make America Based Again (BASED) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Make America Based Again (BASED) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BASED प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BASED से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BASED से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Make America Based Again का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BASED के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.33K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BASED की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BASED की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.32M USD है.
BASED की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BASED ने 0.00352489 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BASED का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BASED ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BASED का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BASED के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BASED इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BASED इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BASED का प्राइस का अनुमान देखें.
Make America Based Again (BASED) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.