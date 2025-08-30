MainnetZ मूल्य (NETZ)
MainnetZ (NETZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NETZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NETZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.160515 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NETZ में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MainnetZ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 445.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NETZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 445.45K है.
आज के दिन के दौरान, MainnetZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MainnetZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MainnetZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MainnetZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-13.82%
|60 दिन
|$ 0
|+54.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MainnetZ (NETZ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MainnetZ (NETZ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MainnetZ के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब MainnetZ प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
MainnetZ (NETZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NETZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
