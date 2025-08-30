Main Character मूल्य (MAIN)
-0.39%
-6.05%
+3.40%
+3.40%
Main Character (MAIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0041142 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAIN में -0.39%, 24 घंटों में -6.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Main Character का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 931.95M है, कुल आपूर्ति 931952320.796311 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.57K है.
आज के दिन के दौरान, Main Character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Main Character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Main Character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Main Character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.05%
|30 दिन
|$ 0
|+27.66%
|60 दिन
|$ 0
|+9.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token.
