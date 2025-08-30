Maia मूल्य (MAIA)
Maia (MAIA) रियल-टाइम प्राइस $1.71 है. पिछले 24 घंटों में, MAIA ने $ 1.69 के कम और $ 1.72 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 770.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.462676 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAIA में --, 24 घंटों में +0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Maia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 538.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 315.00K है, कुल आपूर्ति 315000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 538.65K है.
आज के दिन के दौरान, Maia का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00385967 था.
पिछले 30 दिनों में, Maia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2243764530 था.
पिछले 60 दिनों में, Maia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4453812990 था.
पिछले 90 दिनों में, Maia का USD में मूल्य बदलाव $ -1.008296913905784 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00385967
|+0.23%
|30 दिन
|$ -0.2243764530
|-13.12%
|60 दिन
|$ -0.4453812990
|-26.04%
|90 दिन
|$ -1.008296913905784
|-37.09%
What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.
