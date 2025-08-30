Magnus Opus by Virtuals मूल्य (MAGNUS)
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAGNUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAGNUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00362559 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAGNUS में +0.24%, 24 घंटों में -1.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -67.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Magnus Opus by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAGNUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 550.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.59K है.
आज के दिन के दौरान, Magnus Opus by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Magnus Opus by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Magnus Opus by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Magnus Opus by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.70%
|30 दिन
|$ 0
|-8.15%
|60 दिन
|$ 0
|-63.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.
