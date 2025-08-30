MAG की अधिक जानकारी

Magnify Cash लोगो

Magnify Cash मूल्य (MAG)

गैर-सूचीबद्ध

1 MAG से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Magnify Cash (MAG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:23:53 (UTC+8)

Magnify Cash (MAG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00380421
$ 0.00380421$ 0.00380421

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.39%

-19.07%

-19.07%

Magnify Cash (MAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00380421 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAG में --, 24 घंटों में -8.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Magnify Cash (MAG) मार्केट की जानकारी

$ 68.49K
$ 68.49K$ 68.49K

--
----

$ 74.48K
$ 74.48K$ 74.48K

809.27M
809.27M 809.27M

880,000,000.0
880,000,000.0 880,000,000.0

Magnify Cash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 809.27M है, कुल आपूर्ति 880000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.48K है.

Magnify Cash (MAG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Magnify Cash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Magnify Cash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Magnify Cash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Magnify Cash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.39%
30 दिन$ 0-18.87%
60 दिन$ 0-48.02%
90 दिन$ 0--

Magnify Cash (MAG) क्या है

Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs).

MAG लोकल करेंसी में

Magnify Cash (MAG) टोकन का अर्थशास्त्र

Magnify Cash (MAG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Magnify Cash (MAG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Magnify Cash (MAG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MAG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MAG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MAG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Magnify Cash का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MAG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MAG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 809.27M USD है.
MAG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MAG ने 0.00380421 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MAG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MAG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MAG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MAG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MAG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MAG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MAG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:23:53 (UTC+8)

