Magic USDC Generator मूल्य (MUG)
Magic USDC Generator (MUG) रियल-टाइम प्राइस $0.00000535 है. पिछले 24 घंटों में, MUG ने $ 0.00000486 के कम और $ 0.00000628 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0002232 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000037 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUG में -0.68%, 24 घंटों में +7.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Magic USDC Generator का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 942.29M है, कुल आपूर्ति 956015604.7558098 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.12K है.
आज के दिन के दौरान, Magic USDC Generator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Magic USDC Generator का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000001104 था.
पिछले 60 दिनों में, Magic USDC Generator का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003728 था.
पिछले 90 दिनों में, Magic USDC Generator का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000002765082352223334 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+7.11%
|30 दिन
|$ -0.0000001104
|-2.06%
|60 दिन
|$ -0.0000003728
|-6.96%
|90 दिन
|$ -0.000002765082352223334
|-34.07%
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
