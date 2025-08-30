Magaverse मूल्य (MVRS)
-0.42%
-3.97%
-3.83%
-3.83%
Magaverse (MVRS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MVRS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MVRS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.082133 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MVRS में -0.42%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Magaverse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 101.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVRS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M है, कुल आपूर्ति 999671713.784988 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 101.64K है.
आज के दिन के दौरान, Magaverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Magaverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Magaverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Magaverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.97%
|30 दिन
|$ 0
|+4.37%
|60 दिन
|$ 0
|-18.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change.
