MAGA PEPE मूल्य (MAGAPEPE)
-0.24%
-7.21%
-0.07%
-0.07%
MAGA PEPE (MAGAPEPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAGAPEPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAGAPEPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAGAPEPE में -0.24%, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MAGA PEPE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAGAPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 42,069.00T है, कुल आपूर्ति 4.2069e+16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.72K है.
आज के दिन के दौरान, MAGA PEPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MAGA PEPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MAGA PEPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MAGA PEPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.21%
|30 दिन
|$ 0
|+4.69%
|60 दिन
|$ 0
|-13.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀
