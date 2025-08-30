MAGA DOGE मूल्य (MAGADOGE)
MAGA DOGE (MAGADOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAGADOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAGADOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAGADOGE में -0.24%, 24 घंटों में -9.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MAGA DOGE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAGADOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 42,068.94T है, कुल आपूर्ति 4.206894268487709e+16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.05K है.
आज के दिन के दौरान, MAGA DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MAGA DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MAGA DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MAGA DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.95%
|30 दिन
|$ 0
|-12.21%
|60 दिन
|$ 0
|-38.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
MAGA DOGE (MAGADOGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAGADOGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
